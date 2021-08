My Hero Academia 5x18: il fanatismo del nuovo villain, Endeavor è in pericolo?

L'Arco dell'Agenzia di Endeavor sta per volgere al termine. In una sola settimana al fianco del Number One Hero, Deku, Shoto e Bakugo sono riusciti a migliorare in maniera sorprendente; la sfida con Endeavor, però, non è stata ancora vinta. Ecco l'occasione giusta in My Hero Academia 5x18.

Avendo cenato a casa della famiglia Todoroki, Midoriya e Kacchan sono entrati a conoscenza del turbolento passato di Shoto e di Endeavor. Nonostante Enji Todoroki stia ora cercando di comportarsi come un vero padre, e la sua unica figlia femmina Fuyumi stia cercando di dargli supporto, Natsu si oppone in tutti i modi a questa "reunion". Il fratello maggiore di Shoto è ancora fortemente destabilizzato da quanto successo a suo madre, al fratello scomparso Toya e allo stesso Shoto.

Uscendo di casa anzitempo, Natsu ha un incontro ravvicinato con un nuovo villain, Ending. A quanto pare, il criminale è strettamente legato a Endeavor: anni prima fu infatti imprigionato dal Flame Hero. Di nuovo in libertà, Ending si è messo alla ricerca dell'attuale Number One per fargli una richiesta: ucciderlo.

Più che un villain, Ending è un vero e proprio fanatico. Il suo scopo, infatti, non è quello di seminare distruzione, ma bensì di farsi uccidere da un Hero, e in particolar modo da Endeavor, colui che in passato lo imprigionò. Ma con la vita di Natsu in pericolo, Enji Todoroki mette in mostra quanto un padre possa essere fragile in determinate situazioni.

Ecco il dilemma della famiglia Todoroki in questo sketch di My Hero Academia. Vi ricordiamo che l'anime è in pausa, ma vi lasciamo ad alcune immagini in anteprima di My Hero Academia 5x19.