My Hero Academia 5x18: un nuovo villain è pronto a colpire

Dopo una bollentissima cena di famiglia, Deku, Shoto e Bakugo avranno modo di rimettersi immediatamente in azione. Nel corso della prossima puntata di My Hero Academia, infatti, i protagonisti dell'arco dell'Agenzia di Endeavor dovranno affrontare un nuovo villain.

Izuku Midoriya e Katsuki Bakugo, sotto invito di Shoto Todoroki, stanno affrontando il loro tirocinio presso l'agenzia del Number One Hero. Conscio che i villain attaccheranno nei prossimi mesi, Endeavor ha deciso di addestrare nel migliore dei modi la prossima generazione di eroi. Dopo aver capito pregi e difetti del trio, il Flame Hero li ha invitati a superarlo: dovranno catturare un villain prima che ci riesca lui.

Nella puntata precedente i tre ragazzi hanno avuto modo di rifocillarsi, ma ora non c'è più tempo per aspettare: un villain è entrato in azione. Come possiamo vedere nelle immagini in anteprima di My Hero Academia 5x18, condivise su Twitter dall'utente @Atsushi101x, una volta salutata Fuyumi Todoroki, Shoto, Bakugo e Midoriya partiranno all'attacco.

Mentre si trovano in auto con l'autista di Endeavor, i tre notano che Natsuo Todoroki è stato attaccato da un pazzoide criminale, un tale Ending che intende vendicarsi di Endeavor. Questo villain possiede un Quirk che gli permette di legare i nemici con delle bende, esattamente come fa Eraserhead. In un attimo, però, i tirocinanti si mettono sulla scia di Ending; vinceranno la scommessa con il loro mentore? Nel frattempo, un atleta olimpico ha citato My Hero Academia preparandosi alla sua gara.