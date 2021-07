My Hero Academia 5x18: le nuove immagini spoiler anticipano la prova finale di tre eroi

L'episodio 5x17 di My Hero Academia ha gettato luce sul passato della famiglia di Endeavor, approfondendo l'incidente che ha portato all'ospedalizzazione di Rei Todoroki e la scomparsa del piccolo Toya. Nel primo weekend di agosto la saga del tirocinio si concluderà, ma cosa ci aspetta esattamente? La risposta è nelle nuove immagini spoiler.

Subito dopo la cena a casa della famiglia Todoroki, Endeavor, Shoto, Deku e Bakugo tornano al lavoro, ma sembrano essere immediatamente interrotti dall'attacco di un nuovo villain, il misterioso Ending. Le immagini mostrano il criminale mentre utilizza un potere simile a quello delle bende di Aizawa, con cui rapisce Natsuo Todoroki davanti agli occhi della sua famiglia.

Nella puntata 5x18 vedremo l'eroe numero uno e i tre tirocinanti in azione per fermare un villain molto pericoloso, e naturalmente Deku, Bakugo e Todoroki possono vedere questo scontro come un'occasione per mettere a frutto gli insegnamenti di Endeavor. Nel corso della saga del tirocinio tutti e tre gli aspiranti eroi sono diventati più veloci e attenti, fallendo tuttavia nel completare l'unico obiettivo assegnatogli da Endeavor: riuscire a sventare un crimine prima di lui. Lo scontro con Ending potrebbe rappresentare l'ultima chance per dimostrare il valore dei loro progressi.

My Hero Academia 5 si concluderà con la trasmissione dell'episodio 25, ma fortunatamente quest'anno i fan potranno ingannare l'attesa per la Stagione 6 godendosi il nuovo film originale My Hero Academia: World Heroes Mission. Gli ultimi sette episodi della stagione corrente saranno dedicati alla saga denominata My Villain Academia.