My Hero Academia 5x18: la sfida dei Tre Moschettieri, missione completa?

L'Arco dell'Agenzia di Endeavor sta per chiudere i battenti, ma Deku, Bakugo e Shoto non sono ancora riusciti a vincere la scommessa con Endeavor. I tre giovani aspiranti eroi, nel corso del loro tirocinio, avrebbero dovuto catturare un villain prima che ci riuscisse il Number One Hero. Ecco la loro ultima possibilità in My Hero Academia 5x18.

Al termine della cena di famiglia a casa Todoroki, Deku, Shoto e Bakugo vengono riportati nella sede dell'agenzia da Endeavor e dal suo autista. Durante il viaggio, però, si accorgono che Natsu, il fratello maggiore di Shoto, è stato rapito da un nuovo villain, Ending.

Alla vista di suo figlio, Endeavor scatta immediatamente all'azione, ma nel momento in cui il criminale minaccia la vita di Natsu, Enji si immobilizza per qualche secondo. Questa sua esitazione, che sarebbe potuta costare la vita al ragazzo, crea l'occasione giusta per Deku, Shoto e Bakugo.

I tre ragazzi, in pochissimi secondi, superano Endeavor, salvano Natsu e colpiscono e immobilizzano il villain, che viene così catturato senza aver causato vittime o danni di alcuna sorta. La scomessa con il No. 1 Hero è stata vinta. In una sola settimana, i Tre Moschettieri della Classe 1-A hanno dimostrato di essere all'altezza degli eroi professionisti.

