My Hero Academia 5x19 ora su Cruchyroll: un giovane Aizawa e un torbido passato

Dopo una settimana di pausa è tempo per i nostri eroi di tornare sul piccolo schermo con un nuovo episodio di My Hero Academia 5. Pare sia ormai arrivato il momento di lasciarci alle spalle la Saga dell'Agenzia Endeavor per iniziare l'attesissimo arco narrativo intitolato "My Villain Academy".

Al ritorno dallo stop di una settimana per le Olimpiadi di Tokyo, My Hero Academia torna con un episodio che si preannuncia emozionante e rivelatorio. La puntata sarà incentrata su Aizawa e Present Mic dove i due affronteranno il loro passato insieme ad un villain che abbiamo imparato a conoscere nelle passate stagioni, Kurogiri.

Ad ogni modo, puntuale come sempre, Crunchyroll rilascia in rete la 5x19, o l'episodio 107 seguendo il naturale e completo numero di puntate. Come di consueto, la puntata è tuttavia accessibile soltanto agli utenti premium che hanno acquistato un abbonamento, gli account gratuiti dovranno invece attendere un'ulteriore settimana prima di poter avere accesso all'episodio.

Prima di rimandarvi alla visione di My Hero Academia 5, vi ricordiamo che è già disponibile una prima sinossi per My Villain Academy, la saga che si aprirà a breve. E voi, invece, cosa ne pensate di questa puntata? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.