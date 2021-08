My Hero Academia 5x19: il debutto di Shirakumo emoziona, le reazioni su Twitter

Abbiamo archiviato l'arco di Endeavor, che ha portato almeno temporaneamente a conclusione una delle storyline della famiglia Todoroki. I villain in strada sono comunque ancora presenti, mentre altri sono dietro le sbarre. E proprio su uno di questi si è concentrato My Hero Academia 5x19, episodio che ha visto il ritorno di Aizawa.

Il professore della Yuei si è recato in carcere insieme a Present Mic. Il duo incontra Kurogiri, ma ciò che scoprono va oltre ciò che possono sopportare. Aizawa è in lacrime infatti dopo aver scoperto che la base del Nomu creato da All for One è in realtà il suo amico scomparso da tempo. Il pubblico di My Hero Academia ha così fatto la conoscenza di Oboro Shirakumo, ex compagno di classe e amico stretto di Eraserhead e Present Mic.

Le poche scene con Shirakumo da ragazzo e i suoi amici hanno colpito ed emozionato gli spettatori di My Hero Academia, che si sono riversati su Twitter per commentare gli eventi. Oboro ha subito fatto breccia nel cuore degli appassionati dell'anime, con molti che si sono anche congratulati per la resa generale dell'episodio, anche se non sono mancate alcune critiche sulla realizzazione di alcune scene e del loro impatto visivo.

Voi cosa avete pensato di questa rivelazione in My Hero Academia 5?