My Hero Academia 5x19: Eraserhead è nei trend di Twitter, le lacrime di un eroe

Prima di lasciare il testimone alla prossima, entusiasmante saga, l'Arco dell'Agenzia di Endeavor chiude il suo cerchio raccontando agli spettatori la triste storia del professor Aizawa. Ecco le lacrime di un eroe nella key visual dell'episodio 19 di My Hero Academia Stagione 5.

Questo nuovo appuntamento con la quinta stagione dell'adattamento anime porta gli spettatori ad approfondire il rapporto d'amicizia tra Eraserhead e Present Mic, legati da una tragedia avvenuta durante il loro percorso scolastico.

Amici di gioventù, entrambi frequentavano la Classe 2-A del Liceo Yuei assieme a un terzo ragazzo, l'allegro e spensierato Oboro Shirakumo. Anima del gruppetto, Shirakumo è però scomparso in circostanze tragiche. O almeno questo è quello che credevano i due insegnanti dello U.A. Highschool.

Chiamati d'urgenza al Tartaro, vengono informati che Kurogiri, la spalla destra di Shigaraki, potrebbe in realtà essere il loro amico di gioventù. Il Villain, però, vittima delle macchinazioni di All For One, pare non ricordare assolutamente nulla di quella sua vita precedente. Le lacrime e la disperazione di Eraserhead, però, per un solo, breve momento riportano Shirakumo in vita. A quel punto, però, Kurogiri perde i sensi, mandando in fumo gli sforzi dei due Heroes. Riusciranno mai a incontrare nuovamente il loro amico?

La tragica storia passata di Aizawa e del professor Present Mic ha commosso il fandom, che ha portato Eraserhead tra le tendenze di Twitter. In calce all'articolo, trovate alcuni dei commenti più significativi dell'utenza. E voi cosa ne pensate di quanto avvenuto in questo episodio? Vi lasciamo infine alla nuova key visual di My Hero Academia 5; l'ora dei Villain sta per scoccare!