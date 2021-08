My Hero Academia 5x19: le oscure, tragiche origini di Kurogiri

Con l'imminente debutto di My Villain Academia, la scena sarà completamente dominata dai criminali. Prima di passare a questa nuova saga, però, l'Arco dell'Agenzia di Endeavor ha ancora qualcosa da raccontare: la tragica storia di Eraserhead, Present Mic e del loro defunto amico di gioventù.

My Hero Academia 5x19, da poco arrivato su Crunchyroll, si concentra sul passato di Aizawa e Hizashi. I due professori del Liceo Yuei vengono richiamati al Tartaro, prigione dove vengono rinchiusi i più pericolosi Villain.

Arrivati al carcere di massima sicurezza, Eraserhead e Present Mic vengono portati dinanzi a Kurogiri, dove apprendono che la spalla destra di Tomura Shigaraki potrebbe essere legata a doppio filo con la loro gioventù.

Kurogiri, il cui Quirk permetteva all'Unione dei Villain di farla franca attraverso dei portali dimensionali, è da sempre avvolto da una nube di mistero, esattamente come il suo aspetto. Il suo segreto, però, pare essere stato svelato.

A quanto pare, Kurogiri è uno dei primi Nomu a essere stati creati da All For One. Ma non solo, il Villain ha preso vita sulla base del cadavere di un amico di Eraserhead e Present Mic, Oboro Shirakumo.



Kurogiri è incapace di ricordare la sua vita precedente e i tentativi di Aizawa ed Hizashi di fargli tornare la memoria sono totalmente inutili. Quando però i due professori dello Yuei esprimono tutta la loro frustrazione, per un attimo l'immagine di Shirakumo appare improvvisamente nella nebbia oscura di Kurogiri, salvo poi disperdersi nel nulla.

Cosa ne pensate della tragica storia di gioventù di questo trio? Nella preview dell'episodio 20 di My Hero Academia, scocca l'ora dei Villain.