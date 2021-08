My Hero Academia 5x19: il ritorno di un villain oscuro e il grande dolore di Aizawa

La Stagione 5 di My Hero Academia si è presa una pausa di una settimana per lasciare il dovuto spazio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ciononostante, la rete ha trafugato alcune immagini in anteprima dell'episodio 107, puntata incentrata sul ritorno di un villain e sul doloroso passato del professor Aizawa.

Il tirocinio di Midoriya, Bakugo e Shoto presso l'Agenzia di Endeavor è giunto al termine e per i tre ragazzi, così come per i loro compagni di classe, è giunto il momento di fare ritorno al Liceo Yuei. Tornati all'accademia, però, gli aspiranti eroi notano l'assenza del professor Aizawa.

A quanto pare, l'Hero Eraserhead è stato chiamato dalla polizia per interrogare Kurogiri, membro dell'Unione dei Villain che aveva il compito di teletrasportare Shigaraki e i membri della banda attraverso i suoi oscuri portali.

A fare compagnia ad Aizawa nel corso dell'interrogatorio vi è un suo grande amico, Present Mic. Ma per quale motivo l'interrogatorio è stato affidato proprio a loro due? Nelle immagini in anteprima di My Hero Academia 5x19 si può notare che l'episodio porterà gli spettatori a ritroso, ossia ai giorni in cui Aizawa e Hizashi erano anch'essi degli studenti. Accanto a loro vi è però una figura sconosciuta, di chi si tratta?

Su Twitter, il doppiatore di Eraserhead ha aumentato l'hype della community all'inverosimile. Il VA Junichi Suwabe ha infatti dichiarato che dalla prossima settimana comincerà il bello. Con la chiusura dell'Endeavor Agency Arc comincerà My Villain Academia, saga che rivoluzionerà l'opera.

Facciamo il punto sulla Stagione 5 di My Hero Academia. La OST You Say Run di My Hero Academia conquista le Olimpiadi.