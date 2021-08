My Hero Academia 5x19: la triste storia di Eraserhead e Present Mic

Con l'Arco dell'Agenzia di Endeavor che ha raggiunto il suo apice portandoci a esplorare la triste storia della famiglia Todoroki, la prossima puntata di My Hero Academia sarà incentrata sul passato di due grandi amici, gli insegnanti del Liceo Yuei Eraserhead e Present Mic.

Prima di poterci avventurare nell'attesissimo My Villain Academia, l'episodio 19 della Stagione 5 ci porterà ad affrontare un qualcosa di molto oscuro. Come evidenziato dalle immagini in anteprima della puntata, condivise dall'utente Twitter @Atsushi101X, i professori Aizawa e Hizashi sono accomunati da un terribile dolore.



Come ben sappiamo, i due sono grandi amici: in passato, infatti, frequentavano la stessa scuola. Eraserhead e Present Mic non erano però un duo, ma bensì un trio. Al loro fianco vi era un ragazzo con i capelli bianchi, un tale di nome Shirakumo. Questo misterioso personaggio, scomparso, sta ora per fare il suo improvviso ritorno.

Nelle immagini in calce all'articolo vediamo Eraserhead interrogare Kurogiri, componente fondamentale dell'Unione dei Villain. Nonostante il professore cerchi di usare il suo Quirk sul criminale, la sua Unicità non scompare. Ma non è per annullare il Quirk di Kurogiri che Aizawa è stato chiamato. A quanto pare, il villain è in qualche modo legato a Shirakumo, vecchio amico di Eraserhead e Present Mic che si pensava essere morto da tempo.

Vi ricordiamo che l'uscita dell'episodio 19 di My Hero Academia 5 slitta di una settimana a causa delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ecco il dilemma della famiglia Todoroki in questo sketch di My Hero Academia.