My Hero Academia 5x19, il vero volto di Kurogiri e le lacrime di Aizawa

L'alleanza criminale sta usando ogni carta da giocare a loro favore per destabilizzare l'ambiente degli eroi di My Hero Academia. Con l'ultimo episodio dell'anime, infatti, la trama è entrata nel nuovo arco narrativo che si preannuncia emozionante ed estremamente ricco di colpi di scena.

La 5x19 ci ha mostrato le lacrime di Aizawa, un eroe che insieme a Present Mic. si sono recati al carcere dov'è confinato Kurogiri per tentare di scoprire le intenzioni dei villain. La puntata ha così narrato il passato di Shirakumo, un vecchio amico dei due Hero professionisti che sono rimasti sconvolti dal constatare la reale identità dell'ex compagno di Shigaraki.

L'organizzazione criminale ha infatti completamente cambiato l'aspetto del vecchio amico di Aizawa e Present Mic., talmente diverso che i due eroi hanno faticato persino a riconoscere nell'alone il loro vecchio compagno. Con fatica ed incoraggiamento, durante la conversazione Aizawa ha tentato di aiutare l'amico che per pochi secondi ha mostrato il suo vero volto. Potete recuperare la scena in questione in un estratto allegato in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate della storia di Shirakumo e del flashback nell'ultima puntata di My Hero Academia 5? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.