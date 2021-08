My Hero Academia 5x20 su Crunchyroll: palcoscenico ai villain, inizia la nuova saga

My Hero Academia 5 ha uno degli incarichi più difficili per l'adattamento anime del manga di Kohei Horikoshi dal momento che la nuova stagione ha l'onere di traghettare gli eventi della storia verso un importante arco narrativo. Ad ogni modo, con la puntata di oggi inizia ufficialmente la saga intitolata My Villain Academy.

Gli ultimi episodi della stagione 5, dunque, si preannunciano davvero ricchi di colpi di scena. Già le prime immagini dell'episodio 20 sembravano confermare questo trend con l'apparizione di nuovi personaggi e i riflettori puntati interamente su Shigaraki e sull'Organizzazione Criminale. Ad ogni modo, è già disponibile anche una breve sinossi della puntata che recita quanto segue: "Episodio 108 -My Villain Academia": Un certo individuo contatta Shigaraki e l'alleanza dei criminali. Qual è la sua vera identità?"

A tal proposito, puntuale come sempre l'episodio è disponibile da ora su Crunchyroll con sottotitolati in italiano ma solo per gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento. Gli account gratuiti, invece, dovranno attendere un'ulteriore settimana per visionare l'ultima puntata della stagione 5 di My Hero Academia.

E voi, invece, quali aspettative avete per la saga intitolata per l'occasione "My Villain Academy"? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.