My Hero Academia 5x20: l'infanzia tormentata e infelice di Tomura Shigaraki

La lunga attesa è stata ripagata. La prima puntata di My Villain Academia, nuovo arco narrativo della Stagione 5 di My Hero Academia, ha offerto agli spettatori uno spettacolo unico. Protagonista preannunciato di questa saga è Tomura Shigaraki, il cui passato nasconde un tragico orrore.

L’episodio 108 della trasposizione anime dell’opera di Kohei Horikoshi ci porta a scoprire il background alle spalle del leader dell’Unione dei Villain. Abbandonato dalla parte marcia della società degli eroi, il nipote di Nana Shimura, la maestra di All Might ed ex proprietaria di One For All, venne preso in custodia da All For One, il quale lo accolse tra le sue braccia dandogli una nuova casa e obiettivo di vita.

Quel che non sapevamo, però, è il motivo per cui Shigaraki rimase completamente solo, un motivo sconosciuto persino allo stesso Villain. A quanto pare, come prevedibile, le mani che compongono il suo costume da criminale non sono altro che le mani dei suoi stessi parenti, che anche da morti non lo abbandonano. Autore del massacro della sua famiglia è però lo stesso Shigaraki, che fino a quel momento non sembrava essere dotato di alcun Quirk.

Tenko Shimura, questo il vero nome di Shigaraki, è dunque artefice del suo stesso destino, un destino tracciato da Nana Shimura, perennemente assente per via del One For All e del mestiere da Pro Hero. L’odio di Shigaraki verso la figura degli eroi e della falsa Hero Society possiede dunque ora una ragione più che logica.

Cosa ne pensate della triste, oscura storia di Shigaraki? Vi lasciamo all’anteprima di My Hero Academia 5x21 e allo sketch realizzato da Kohei Horikoshi per celebrare il debutto di My Villain Academia.