My Hero Academia 5x20: la sfida dell'Unione dei Villain, il piano geniale di Shigaraki

La saga più sensazionale e attesa della Stagione 5 di My Hero Academia ha avuto inizio. Per la prima volta, l’anime abbandona completamente la Hero Society per concentrarsi esclusivamente sulla fazione dei Villain. Ecco la nuova sfida di Tomura Shigaraki!

Nel corso di My Hero Academia 5x20, l’Unione dei Villain viene invitata a Deika City da una misteriosa organizzazione guidata da Re-Destro, un uomo dall’aspetto ignobile che guida l’Armata di Liberazione dei Superpoteri. Tale gruppo criminale, che segue la filosofia del libero utilizzo dei Quirk, intende sottomettere Tomura Shigaraki e i suoi uomini; come reagirà l’erede di All For One?

A quanto pare, l’Armata di Liberazione dei Superpoteri non è un’organizzazione criminale qualsiasi e a differenza dell’Unione dei Villain è strutturata in maniera certosina. Il gruppo di Re-Destro può contare su un esercito di oltre 110.000 uomini, alcuni dei quali sono dei falsi Pro Heroes che si sono infiltrati nella società degli eroi, come nel caso di Slidin’ Go.

Nonostante l’imparità numerica, Shigaraki non ha alcuna intenzione di piegarsi al volere di qualcuno che non sia All For One. Il leader dell’Unione è deciso, schiaccerà l’Armata di Liberazione. Per far ciò, ha già ideato un piano il cui perno centrale è Gigantomachia, gigantesca guardia del corpo di All For One che sta cercando un nuovo, degno padrone.

