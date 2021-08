My Hero Academia 5x21: la cotta di Himiko Toga, l'amore ai tempi dei Villain

La nuova saga della Stagione 5 di My Hero Academia sta mettendo i Villain sotto i riflettori, portando gli spettatori a scoprire le origini dei componenti dell'Unione e le loro reali motivazioni. Protagonista principale della puntata più recente è Himiko Toga, la psicopatica biondina assetata di sangue.

Dopo il preludio dell'episodio introduttivo di My Villain Academia, la guerra tra Unione dei Villain e Armata di Liberazione dei Superpoteri è scoppiata. I criminali delle due fazioni si stanno affrontando in una battaglia senza quartiere e senza regole. La città di Deika, nelle mani di Ri-Destro, è in preda a un tumultuoso scontro. Avversario di Toga è Curious: un combattimento che porta la reginetta dell'Unione a riflettere sulle sue origini e a scoprire un nuovo potere.

Nel flashback sul suo passato scopriamo che, prima di Deku e Uraraka, Himiko ha avuto un'altra cotta. Ai tempi delle scuole medie, la giovane criminale si infatuò di un ragazzo popolare e carino; un ragazzo che guarda caso somiglia in maniera impressionante a Midoriya. Come potrete benissimo notare dal Tweet in calce, infatti, i due differiscono praticamente solo per il colore dei capelli.



La cotta di Toga, però, sfociò in un gesto estremo e psicopatico: in preda alla sua ossessione, finì per abbeverarsi del sangue del suo amato compagno di classe. Sebbene siano passati diversi anni, Himiko non è per nulla cambiata. Ora, infatti, intende bere il sangue di Midoriya e Ochaco.

Vi lasciamo alla preview di My Hero Academia 5x22 e all'evoluzione del Quirk di Toga.