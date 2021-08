My Hero Academia 5x21: un nuovo gruppo criminale minaccia la società degli eroi

Ora che My Villain Academia ha finalmente fatto il suo debutto ufficiale, i pericoli per la società degli eroi sono raddoppiati. In questa nuova saga, che nell'anime succede l'Arco dell'Agenzia di Endeavor, facciamo infatti la conoscenza dell'Armata di Liberazione dei Superpoteri, guidata dal minaccioso Re-Destro.

Con la cattura di Overhaul e la sconfitta dello Shie Hassaikai, l'Unione dei Villain aveva perso un prezioso alleato. Tuttavia, un nuovo gruppo di criminali si staglia all'orizzonte. Mentre Shigaraki e i suoi uomini fanno i conti con Gigantomachia, ex guardia del corpo di All For One, My Villain Academia introduce il Meta Liberation Army.

L'Armata di Liberazione dei Superpoteri è una grande e potente organizzazione villain che tesse la sua tela nella Hero Society. Se l'obiettivo di Shigaraki è quello di sterminare gli eroi professionisti, quello di Re-Destro è perseguire la filosofia di Destro, antico villain che credeva che il libero utilizzo dei Quirk fosse un diritto imano basilare.

Il gruppo di Re-Destro vanta una forza pari a quella di un esercito, si parla infatti di oltre cento mila adepti, alcuni dei quali infiltrati nella società degli eroi, come ad esempio Slidin' Go. Nell'anteprima della prossima puntata, vediamo l'Armata cercare di distruggere l'Unione dei Villain, così da fondare una nuova società dei villain. Come finirà lo scontro tra le due fazioni criminali?

Con l'Arco di Endeavor giunto al termine, analizziamo il suo metodo d'insegnamento. Vi lasciamo infine a un focus su My Hero Academia 5x20, primo episodio della nuova saga.