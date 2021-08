My Hero Academia 5x21: le disturbanti origini di Toga, la reginetta dei Villain

La Stagione 5 di My Hero Academia sta lentamente portando gli spettatori a scoprire le origini dei protagonisti della nuova saga, My Villain Academia. Se nell'episodio precedente è stata aperta una finestra sul passato del leader Tomura Shigaraki, in questo nuovo appuntamento è il tunro di Himiko Toga, la reginetta dell'Unione.

Mentre esplode la guerra tra l'Unione dei Villain e l'Armata di Liberazione dei Superpoteri di Ri-Destro, la trasposizione anime coglie l'occasione per mostrare quanto sia letale l'amatissima, folle criminale col sorriso sul volto, tuffandosi inoltre nel suo passato psicopatico.

A quanto pare, Himiko Toga soffriva di disturbi compulsivi sin dall'infanzia. Quando era ancora solamente una bambina, Toga si imbatté in un uccellino morto, ma la sua reazione fu decisamente singolare: ne iniziò a bere il sangue. Quando i suoi genitori scoprirono questo suo comportamento, provarono a trattenerla; Toga, però, poco dopo diede libero sfogo alla sua contorta ossessione. Pugnalò un suo compagno di studi e ne bevve felicemente il sangue con una cannuccia, come se si trovasse di fronte a un bicchiere di cola.

Ironia della sorte, questo suo compagno somigliava incredibilmente a Deku. Ecco spiegato il motivo per cui Toga è così tanto affascinata dall'erede di One For All. La reginetta dei Villain, che si unì all'Unione spinta dalle gesta di Stain, è dunque da sempre una criminale. Cosa ne pensate della caratterizzazione di questo personaggio e del passato alle sue spalle?

Vi lasciamo alle immagini spoiler di My Hero Academia 5x21, nuovo episodio da poco disponibile su Crunchyroll.