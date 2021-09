My Hero Academia 5x21: fuoco contro ghiaccio, la sfida più difficile di Dabi

L’arco narrativo finale della quinta stagione anime di My Hero Academia sta portando gli spettatori ad addentrarsi in una vera guerra senza regole. E’ Villain contro Villain nella città di Deika, un distretto interamente controllato dall’Armata di Liberazione dei Superpoteri, organizzazione criminale che conta oltre 110.000 unità.

Dopo aver rapito Giran, broker dell’Unione dei Villain e grande amico di Twice, Shigaraki viene invitato da Ri-Destro a farsi schiacciare sotto i piedi della sua potente Armata. Le intenzioni dell’erede di All For One sono però ben altre: Tomura ha un devastante asso nella manica.

Prima che Gigantomachia si risvegli, però, occorre guadagnare del tempo. I componenti dell’Unione sono dunque costretti a fronteggiare ognuno un comandante diverso dell’Armata. Mentre Himiko Toga si ritrova dinanzi a Curious, a Dabi spetta fronteggiare Geten. Questi avversari non sono stati inviati da Ri-Destro a casaccio; ognuno dei combattenti dell’Armata è la naturale nemesi del corrispettivo dell’Unione.

Geten utilizza un Quirk di ghiaccio: la preda perfetta per Dabi, che invece utilizza le sue fiamme azzurre. Il fuoco, che in teoria dovrebbe far sciogliere il ghiaccio, è però, nella pratica, assolutamente inefficace. Geten è stato infatti addestrato sin da bambino ad allenarsi e a utilizzare la sua Unicità, rendendola sempre più potente e consistente.

Come potete vedere nella video clip in calce all’articolo, condivisa dall’utente Twitter @Atsushi101X, Dabi pare essere in seria difficoltà. Qualora dovesse perdere, l’Unione perderebbe l’unico componente in grado di utilizzare attacchi dalla lunga distanza e ciò sancirebbe la definitiva sconfitta della fazione di Tomura.

Che ne pensate, riuscirà Dabi a sconfiggere Geten? Nel frattempo, vi lasciamo alle anticipazioni su My Hero Academia 5x22 e alla sinossi dell'episodio 23.