My Hero Academia 5x21: il Quirk di Toga si è evoluto, ecco di cosa è ora capace la Villain

Con il suo secondo episodio, My Villain Academia ha dato ufficialmente il via alla guerra tra criminali. L'Unione dei Villain di Tomura Shigaraki sfida l'Armata di Liberazione dei Superpoteri di Ri-Destro, che però conta su un esercito di più centodieci mila uomini. Cosa escogiteranno i componenti dell'Unione?

L'episodio 21 di My Hero Academia 5 è prettamente incentrato sulla figura di Himiko Toga, la reginetta dei Villain tanto amata dal pubblico di cui ora finalmente scopriamo le disturbanti origini. A quanto pare, sin dall'infanzia soffriva della sua folle ossessione, ma era costretta dai genitori a nascondere questo suo lato sadico. Questa indole, però, sfociò infine in un bagno di sangue che la liberò da qualsiasi preconcetto.

Nel mentre che è immersa nei suoi ricordi d'infanzia, omaggiati da un bellissimo sketch di Kohei Horikoshi, Himiko Toga è impegnata nel combattimento contro il capitano dell'Armata Chitose Kizuki, alias Curious. Questo nuovo Villain pare essere la naturale nemesi di Toga, dal momento che il suo Quirk gli permette di far esplodere qualsiasi cosa, persino il sangue bevuto dalla psicopatica reginetta.

Tentando di fuggire via dallo scontro, Toga beve una fiala di sangue di Uravity che aveva conservato per occasioni particolari. Quando si trasforma in Uraraka, però, si rende conto di non aver ereditato solamente il suo aspetto esteriore, ma anche il suo Quirk. Esattamente come fanno gli eroi nelle situazioni di difficoltà, Himiko Toga è andata "Plus Ultra!" espandendo le potenzialità del suo Quirk.

Vi lasciamo infine alla preview di My Hero Academia 5x22: la Sad Man's Parade sta per cominciare.