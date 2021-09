My Hero Academia 5x22, il desiderio di Twice: riuscirà a superare il suo blocco mentale?

Dopo gli archi dell'esercitazione congiunta con la Classe 1-B e del tirocinio presso l'Agenzia d Endeavor, la quinta stagione di My Hero Academia ha rivolto le luci dello spettacolo sull'Unione dei Villain. Sfidati dall'Armata di Liberazione dei Superpoteri, Tomura Shigaraki e i suoi uomini stanno superando se stessi!

My Villain Academia, questo il titolo della nuova saga, sta preparando il terreno per l'evoluzione di Shigaraki a vero successore di All For One, il quale è stato sconfitto da All Might e imprigionato nel Tartaro. L'esplosione della guerra con la fazione guidata dall'infido Ri-Destro è l'occasione perfetta per permettere all'Unione dei Villain di superare i propri limiti e liberarsi dalla guida del sovrano del male.

In My Hero Academia 5x21 abbiamo visto Toga affrontare i demoni del suo passato, acquisendo un nuovo, strabiliante potere. Dopo aver ucciso Curious e i suoi uomini, però, stremata dalla battaglia Toga si è nascosta in uno stanzino.

Il più recente appuntamento con l'anime è invece incentrato su Twice, il cui vero nome è Jin Bubaigawara. Prima che si unisse alla League of Villain, invitato dal broker Giran, il criminale mascherato era un uomo mentalmente perso, il quale pensava di essere un sosia di se stesso. Questa sua preoccupazione, che tutt'ora lo perseguita, nacque quando un giorno i suoi sosia cominciarono a uccidersi a vicenda, facendogli perdere lucidità e consapevolezza di se stesso.

Quando però trova Toga in fin di vita, spinto dal desiderio di salvarla da un nuovo attacco dell'Armata, Twice riesce a controllare il suo Quirk: Double, dando il via alla parata di uomini tristi. Anche Twice, dunque, è riuscito ad andare "Plus Ultra!". Nel frattempo, ecco la sfida di Dabi: fuoco contro ghiaccio in My Hero Academia 5.