My Hero Academia 5x23, la rabbia di un bambino: la storia raccapricciante di Shigaraki

L’ultima saga della Stagione 5 di My Hero Academia si sta facendo largo attraverso una terribile battaglia tra l’Armata di Liberazione dei Superpoteri e l’Unione dei VIllain. Con quest’ultimo gruppo di criminali in netta inferiorità numerica, l’unico modo per sopravvivere è accettare il proprio passato e spingersi oltre.

Nel corso degli ultimi episodi dell’anime, gli spettatori hanno scoperto le origini di Himiko Toga, amante del sangue sin dall’infanzia, e di Twice, il quale non riusciva a fidarsi nemmeno di se stesso. Al centro di My Hero Academia 5x23 vi è però Tomura Shigaraki, il quale sta cercando in tutti i modi di diventare il degno erede di All For One.

Nonostante la stanchezza, dovuta anche all’inseguimento con Gigantomachia, Tomura è arrivato al cospetto di Ri-Destro, che però sta dimostrando una forza e un’astuzia assolutamente fuori dal comune. Durante lo scontro, però, spinto allo stremo, Shigaraki ha improvvisamente un flashback sul suo passato.

Il suo vero nome, in realtà, è Tenko Shimura, ossia il nipote di Nana Shimura, maestra di All Might ed ex detentrice di All For One. Quando era ancora un infante, Tenko non aveva sviluppato ancora il suo Quirk, ma sognava comunque di poter diventare un Hero come sua nonna. Parlare di eroi, però, nella sua famiglia era proibito e quando accadeva papà Shimura esplodeva dalla rabbia.

Una sera, dopo essere stato maltrattato da suo padre senza che nessun componente della sua famiglia si opponesse, il prurito del piccolo Tenko crebbe a dismisura. In lacrime, in compagnia del suo cagnolino Mon, Shigaraki si sfogò: per la prima volta manifestò inavvertitamente il Quirk Decay.



Prima vittima innocente fu il cane, poi la sorellina e infine i nonni e la mamma. Alla vista di tale atrocità, terrorizzato il papà cominciò a malmenarlo, incitandolo a fermarsi. L’odio di Tenko Shimura, però, crebbe a dismisura, portandolo a compiere un terribile e voluto delitto che gli provocò un immenso senso di piacere.

Se in questa puntata abbiamo scoperto il passato di Tenko, nel corso della prossima assisteremo alle origini di Tomura Shigaraki. Ecco, infine, il nuovo look di Tomura Shigaraki negli episodi conclusivi di My Hero Academia 5.