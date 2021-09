My Hero Academia 5x23, Spinner: una storia di rivincita sociale

La saga My Villain Academia, che chiuderà la Stagione 5 dell'anime, ha colto l'occasione di raccontare agli spettatori le origini dei componenti dell'Unione dei Villain. Pur non spiccando come Toga, Dabi o Shigaraki, nel corso della ventitreesima puntata anche Spinner ha avuto modo di raccontare la sua storia.

Da quando il gruppo guidato da Tomura Shigaraki è arrivato nella città di Deika, dove si sta svolgendo l'aspra battaglia con l'Armata di Liberazione dei Superpoteri, puntata dopo puntata gli spettatori hanno scoperto cosa ha portato Toga, Twice e compagni a diventare dei folli criminali.

Sebbene non sia conosciuto e apprezzato come i più famosi componenti dell'Unione dei Villain, anche per Spinner c'è stato abbastanza spazio per raccontare le sue origini. Nel consueto appuntamento settimanale, infatti, le luci della scena hanno illuminato il "ninja lucertola".

Per chi non dovesse ricordarlo, Spinner si è unito a Tomura Shigaraki in seguito alla sconfitta di Stain, le cui azioni hanno ispirato diversi neo criminali. Shuici Iguchi, questo il suo vero nome, ha vissuto la sua vita per lo più come un eremita, allontanato da tutti a causa del suo aspetto fisico. Osservando le gesta dell'ammazza eroi, ha scelto di aggregarsi all'Unione, che invece lo ha accolto senza alcuna remora, per seguire gli ideali da lui trasmessi.

Quella di Spinner, dunque, è una storia di rivincita sociale nei confronti di quella parte marcia e razzista della società degli eroi. Vi lasciamo al nuovo look di Tomura Shigaraki e a un'anteprima di My Hero Academia 5x24.