My Hero Academia 5x23 svela il rovinoso errore di Nana Shimura, la mentore di All Might

L'episodio 5x23 di My Hero Academia è stato senza dubbio il più scioccante e cruento dell'intera serie anime, e ha mostrato il passato di uno dei principali antagonisti dell'opera di Horikoshi. Nel corso dell'episodio, inoltre, i fan hanno potuto assistere a un'apparizione a sorpresa, quella dell'ex eroina numero uno Nana Shimura.

Nella puntata 5x23, viene svelato che Nana Shimura in realtà è la nonna di Tomura Shigaraki, alias Tenko Shimura, e che la causa della trasformazione del piccolo Tenko in villain è indirettamente legata a una sua scelta compiuta anni prima. La mentore di All Might, dunque, è parzialmente responsabile dell'esistenza dell'Unione dei Villain, e della morte di centinaia di innocenti.

Anni prima dell'inizio di My Hero Academia, Nana Shimura ebbe un figlio, Kotaro, con un uomo di cui non viene rivelato il nome, e nonostante venga ritratta come una madre amorevole, un giorno decise di lasciarlo in affidamento a un'altra famiglia per combattere All for One. Sapendo di morire, Nana lasciò un'ultima lettera a Kotaro, chiedendogli di perdonarla e di continuare a vivere ed essere felice, ma il risultato non fu quello sperato.

Nell'episodio 23, viene rivelato che Kotaro iniziò a disprezzare la madre per questo gesto, e che il suo sentirsi abbandonato lo portò a odiare tutti gli eroi. Cresciuto con la sua famiglia adottiva, Kotaro ebbe due figli con la moglie Nao, Hana e Tenko, ma il desiderio di quest'ultimo di diventare eroe portò spesso Kotaro ad avere scatti d'ira. Tenko, una volta ottenuto il Quirk "Decadimento", perse la ragione proprio per questo motivo, e una notte massacrò la sua intera famiglia.

Paradossalmente, la scelta di Nana Shimura di abbandonare il proprio figlio per combattere All for One le si ritorse contro nel peggiore dei modi. La sua intera famiglia morì per questo motivo, e All for One prese in cura suo nipote, facendolo diventare suo allievo e leader dell'Unione dei Villain, dandogli il nome Shigaraki Tomura.

My Hero Academia 5x24 uscirà il 18 ottobre, e metterà in scena l'ultimo capitolo della Saga My Villain Academia. Il season finale è previsto per il 25 del mese corrente.