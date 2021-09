My Hero Academia 5x24, l'anteprima: le origini di Tomura Shigaraki

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine della quinta stagione di My Hero Academia. Dopo aver messo al centro i giovani eroi con le loro lezioni scolastiche e sul campo, l'anime ha deciso di spostarsi e cambiare protagonisti, concentrandosi su Tomura Shigaraki e la sua organizzazione di villain, ormai alla deriva e con pochi sostegni.

L'intervento di Yotsubashi, unito allo stress causato da Gigantomachia, ha messo davvero all'angolo Shigaraki e il suo gruppo. I villain ora sono nel pieno dell'ultima saga di My Hero Academia 5 e, dopo un po' di spazio dedicato a Himiko Toga e Jin Bubaigawara, adesso è stato il turno del capo Shigaraki. Su Crunchyroll è disponibile l'episodio My Hero Academia 5x23, Tenko Shimura: Origin, ma l'attenzione va già al prossimo episodio con la sinossi ufficiale.

Il 18 settembre sarà trasmesso My Hero Academia 5x24 intitolato Tomura Shigaraki: Origin. Come si può prevedere già da qui, assisteremo alle fasi clou della vita del cattivo e della sua voglia di distruzione. Nel bel mezzo del combattimento con Yotsubashi e il resto dell'armata, Shigaraki sblocca alcuni ricordi. Parte un flashback con ciò che è successo alla sua famiglia, all'incontro con All for One e ai suoi impulsi distruttivi. Ricorda anche il momento in cui gli è stato dato il suo nuovo nome, "Tomura Shigaraki". E dopo aver ricordato tutto, Shigaraki si risveglia: è arrivata la fine della guerra tra i due gruppi?

Ecco le prime immagini di anteprima di My Hero Academia 5x24 in uscita il 18 settembre 2021 su Crunchyroll.