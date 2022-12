My Hero Academia 6, Bakugo rivela il suo nome da eroe professionista: come si chiama?

La guerra con i Villain di My Hero Academia Stagione 6 sta mettendo gli eroi in seria difficoltà. Non solo Tomura Shigaraki ha esibito poteri devastanti quasi pari a quelli di All For One nel suo prime, ma Dabi ha anche distrutto la fiducia della popolazione con una rivelazione pazzesca. C'è tuttavia spazio anche per un momento molto divertente.

Katsuki Bakugo ha preso parte alla guerra contro i villain come l'unico studente della Classe 1-A del Liceo Yuei a non aver ancora scelto un suo nome da eroe professionista. La situazione è però cambiata con la trasmissione di My Hero Academia 6x12.

Nel corso della battaglia con Shigaraki, Bakugo aveva deciso di sacrificarsi pur di proteggere il suo eterno rivale, ma grande amico, Midoriya. Le ferite subite si sono rivelate meno gravi del previsto, con l'esplosivo aspirante eroe che è riuscito a tornare in fretta in battaglia spinto da un grande ritorno.

Nel corso del dodicesimo episodio della Stagione 6 dell'anime gli eroi vengono salvati dall'arrivo tempestivo di Best Jeanist, che con il suo Quirk riesce a incatenare Gigantomachia e a ridare speranza ai suoi compagni ormai esausti.

Alla vista di colui che è stato come un maestro durante il periodo di tirocinio Bakugo decide finalmente il suo nome ufficiale da eroe professionista. Richiamando a sé l'attenzione si etichetta come "Great Explosion Murder God Dynamight", un nomignolo buffo e letteralmente impronunciabile, e che in molti abbreviano con "Dynamight". Vi lasciamo a una cover art di My Hero Academia 6 dedicata ai villain.