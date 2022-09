My Hero Academia 6 e Chainsaw Man: i titoli del palinsesto autunnale 2022 di Crunchyroll

Crunchyroll concluderà l'anno con il botto. Attraverso le proprie pagine ufficiali, la piattaforma streaming di proprietà Sony ha tolto i veli sul suo palinsesto autunnale. Tra le numerose serie presenti ci saranno imperdibili titoli di punta come My Hero Academia Stagione 6 e Chainsaw Man.

A settembre su Crunchyroll è arrivata un'ondata di film anime, tra cui Jujutsu Kaisen 0. Tuttavia, è dal 1° di ottobre che comincerà il vero spettacolo. Con l'apertura del palinsesto autunnale 2022, Crunchyroll accoglierà una lunga lista di serie anime.

Il primo del mese debutteranno Berserk: The Golden Age Arc - Memorial Edition, che segnerà il ritorno della leggendaria serie di Kentaro Miura con Studio 4°C, Spy x Family Parte 2 di WIT Studio e CloverWorks, My Hero Academia 6 di Studio BONES, Pop Team Epic 2, Raven of the Inner Place e Uzaki-chan Wants to Hang Out! 2.

Dal 2 ottobre arrivano invece Beast Tamer, IDOLiSH7 Third Beat! e Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury. Il 4 e 5 ottobre arrivano invece Shinobi no Ittoki e Vazzrock the Animation, e poi Do It Yourself, MOB PSYCHO 100 3, Muv-Luv Alternative 2 e The Human Crazy University. Il 7 è il turno di The Legend of Mana -The Teardrop Crystal-.

L'8 ottobre debutterà finalmente Blue Lock, accompagnato da Bocchi the Rock! e Welcome to Demon School! Iruma-Kun 3. Il più atteso, Chainsaw Man arriva l'11 ottobre. La chiusura è affidata a To Your Eternity Stagione 2, la cui premiere è programmata per il 23 ottobre. Tante altre serie sono tuttavia ancora da annunciare.