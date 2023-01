My Hero Academia 6: chi si occuperà di risolvere la questione Dabi?

Mentre i fan chiedono a gran voce un film di My Hero Academia su Dark Deku, gli spettatori dell'anime si interrogano su una questione sorta in seguito agli eventi accaduti in guerra. Nelle prossime puntate della Stagione 6 di My Hero Academia la famiglia Todoroki dovrà reagire alla rivelazione di Dabi.

La Paranormal Liberation War è giunta al termine, ma la situazione è completamente sfuggita di mano. Gli Heroes sono usciti sconfitti e mentre i Villain già pianificano e mettono in atto la prossima mossa, Endeavor e gli altri ancora si leccano le ferite.

All For One è riuscito a tornare in libertà e come lui anche centinaia di altri villain, tra cui alcune vecchie conoscenze di My Hero Academia. Quel che è peggio è che la popolazione non ha più fiducia negli eroi professionisti.

Arrabbiati per non essere stati protetti dai tumulti causati dai Villain, i civili cominciano a comportarsi come vigilanti. Per le città pare non esserci più posto per gli eroi, ormai bersaglio della loro ira. In particolare sono Endeavor e Hawks i più bersagliati, coloro i quali la reputazione è stata distrutta dalle parole di Dabi.

Il villain dalle fiamme azzurre ha rivelato al Giappone di essere Toya Todoroki e di essere diventato un folle omicida proprio a causa di suo padre Endeavor. La questione Dabi andrà chiuso e farlo potranno essere solo i componenti della famiglia Todoroki. In My Hero Academia 6x15 Shoto sta per riunirsi con i suoi familiari per reagire allo shock subito.

La famiglia Todoroki dovrà dunque decidere il da farsi. Toya può ancora essere salvato? Ma soprattutto chi si occuperà della questione? Endeavor pare troppo coinvolto emotivamente per poter agire, per cui la responsabilità di combattere Dabi verrà presa da Shoto.