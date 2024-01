My Hero Academia 6 è su Crunchyroll in italiano! Ecco il cast vocale e lo staff

Dopo il recente arrivo di Solo Leveling nel catalogo Crunchyroll, la piattaforma streaming non si ferma e annuncia che da oggi è possibile vedere My Hero Academia 6 in italiano!

La sesta stagione dell'anime adatta due tra gli archi più dark del manga originale. Stiamo parlando del segmento narrativo legato alla "Guerra di Liberazione del Paranormale" e di quello dedicato a Deku in versione "Eroe Oscuro". Le prime due puntate in italiano sono già disponibili, mentre ogni sabato, alle 21.00, ci sarà una doppia pubblicazione di nuovi episodi nella nostra lingua.

Per quanto riguarda il cast di doppiatori, Simone Lupinacci e Federico Viola torneranno a vestire i panni di Deku e Bakugo. Massimiliano Lotti e, soprattutto, Roberto Fedele saranno, rispettivamente, Endeavor e Hawks, due personaggi fondamentali in questa stagione. Ruggero Andreozzi ci inquieterà, ancora una volta, con il suo Shigaraki, mentre Paolo Sesana avrà il suo momento di gloria con Twice. Del doppiaggio si è occupata VSI Italia, con Graziano Galoforo come direttore vocale.

Crunchyroll non è nuova ad offrire al pubblico italiano doppiaggi di opere sulla cresta dell'onda: di recente, per esempio, sono stati annunciati gli adattamenti italiani di tre anime in arrivo nel 2024 su Crunchyroll. In attesa di scoprire se My Hero Academia 6 saprà emozionare i fan anche nella sua versione italiana, vi ricordiamo che, negli ultimi tempi, è stato rilasciato un trailer per la settima stagione di My Hero Academia.