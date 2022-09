My Hero Academia 6: Dabi avvia il countdown per il ritorno dell'anime nel nuovo spot

Il 1 ottobre 2022 su Crunchyroll debutterà la sesta stagione di My Hero Academia, e dopo vari aggiornamenti e trailer che hanno anticipato parte degli archi narrativi che andremo a vedere, ecco arrivare un nuovo spot. Dabi, Villain tra i più interessanti dell’universo di Horikoshi, ha dato il via ad un simpatico countdown per il ritorno dell’anime.

Dai vari materiali promozionali condivisi finora dallo studio d’animazione Bones, è chiaro che la sesta stagione di My Hero Academia adatterà uno degli eventi più importanti dell’intera opera: la Guerra del Fronte di Liberazione del Paranormale, dove Tomura Shigaraki guiderà i propri compagni in una sanguinosa serie di battaglie.

Per ricordare quindi ai fan in trepida attesa che l’appuntamento col primo episodio si avvicina, Dabi è stato presentato come protagonista del brevissimo spot che potete vedere in fondo alla pagina. Il Villain, che svolgerà un ruolo centrale soprattutto nella parte conclusiva del conflitto, è stato mostrato mentre esegue parte della sua “danza” liberando le fiamme blu che lo contraddistinguono. Diteci cosa ne pensate di questo spot lasciando un commento qui sotto.

Per finire ricordiamo che il producer dell’anime ha consigliato di tenere d’occhio due personaggi, e vi lasciamo alle ipotesi sul numero di episodi di My Hero Academia 6.