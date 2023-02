My Hero Academia 6, è l'ora di Dark Deku: ecco il character design ufficiale con maschera

Finora Izuku Midoriya è sempre stato un ragazzo gioviale e allegro che, nonostante l'assenza di un quirk proprio, ha sempre fatto di tutto per aiutare gli altri, in pieno spirito eroistico. In My Hero Academia però le cose sono cambiate a causa della presenza di villain come All for One e Tomura Shigaraki, che hanno messo a soqquadro la società.

Con l'evasione di All for One da Tartarus, si apre una nuova stagione per i villain, ora di nuovo capaci di mettere in pericolo tutti. E così è stato tempo per Midoriya di operare da solo, dando vita a Dark Deku e all'arco dell'eroe oscuro di My Hero Academia 6.

Dark Deku è una versione del protagonista introdotta nella sesta stagione dell'anime My Hero Academia. Questo personaggio rappresenta un'altra faccia di Deku, con il ragazzo che è stato pesantemente debilitato a livello psicologico da tutto ciò che è accaduto nell'ultimo periodo. La guerra contro i villain è stata infatti molto provante per il protagonista, che ha dovuto vedere morti e feriti ovunque ma anche la fuga dei villain. Per questo ha deciso di portarsi tutto il peso sulle spalle, senza contare su nessuno, e ciò ha avuto grosse ripercussioni sul suo fisico, sul suo costume e sul suo modo di pensare e di porsi con gli altri.

Il suo design e il suo vestito sono stati sviluppati per esprimere la personalità oscura e minacciosa di Deku e per distinguerlo dalla sua solita versione. A causa della situazione, il costume è diventato di un verde più scuro e tetro, viene ampliata la presenza del nero e soprattutto i danni del costume e del mantello di Gran Torino danno una forte sensazione di sconfitta e di esaurimento. Questo character design di Dark Deku lo mostra sia con la maschera che senza, avete apprezzato questa introduzione?