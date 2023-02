My Hero Academia 6: il debutto di Lady Nagant nell'artwork di Kohei Horikoshi

Uno dei personaggi più attesi della Saga del Dark Hero ha finalmente fatto il suo debutto. Gli spettatori della serie animata di My Hero Academia fanno finalmente la conoscenza della bella e temibile Lady Nagant, ex eroina che ha conquistato il cuore dei lettori del manga in pochissimi capitoli.

Dopo essersi separato dai suoi amici, per proteggerli da eventuali, nuovi attacchi di Tomura Shigaraki e All For One, Izuku Midoriya ha scelto di muoversi in solitaria agendo come un Vigilante. Solo e costantemente di pattuglia, in My Hero Academia 6x20 viene messo nel mirino da Lady Nagant.

La ragazza dai capelli azzurri e rosa è una ex eroina della Commissione della Pubblica Sicurezza che scelse di tradire la sua organizzazione e diventare un villain. Imprigionata nel Tartaro, è stata liberata da All For One durante l'evasione da lei organizzata. Tuttavia, se ad altri criminali è stato chiesto di agire indiscriminatamente, a Lady Nagant è stato chiesto di dare la caccia a Deku. In cambio, la tiratrice scelta ha ricevuto un nuovo potere, il Quirk: Air Walk, che associato al suo Quirk: Rifle la rende la cecchina più pericolosa di sempre.

Per celebrare il debutto di Lady Nagant, l'autore del manga Kohei Horikoshi ha rilasciato uno splendido artwork inedito commemorativo. Il disegno ritrae Lady Nagant in tutta la sua bellezza mentre si sfiora la capigliatura.