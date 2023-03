My Hero Academia 6: Deku è diventato un villain? Dark Deku spiegato

La Stagione 6 di My Hero Academia è impegnata con l'adattamento del Dark Hero Arc, la saga che dà il via all'Atto Finale dell'opera di Kohei Horikoshi. Cosa sta succedendo esattamente a Izuku Midoriya in questa fase della storia? Ecco la spiegazione su Dark Deku.

Nel corso della prima parte della sesta stagione dell'anime di Studio BONES i Pro Heroes hanno fallito, venendo sconfitti dal Fronte di Liberazione del Sovrannaturale. La popolazione non ha più fiducia in coloro i quali avevano il compito di proteggerli e le numerose vittime cadute in battaglia hanno ridotto il numero di eroi a disposizione all'osso. La società degli eroi è caduta, e ciò ha avuto forti ripercussioni su Deku.

In coma nei giorni seguenti la battaglia, Deku ha avuto modo di confrontarsi con le vestigia di One For All. Midoriya è l'ultimo erede di One For All e a causa di questo Quirk è la preda di All For One, il quale intende appropriarsi del potere che un tempo fu di suo fratello. Per cercare di proteggere i suoi cari e riportare il sorriso sui loro volti, Deku è partito in una missione solitaria.

Midoriya ha deciso di allontanarsi da tutti pensando di essere un pericolo per i suoi affetti. Intenzionato a mettersi sulle tracce di All For One e Shigaraki prima che possano tornare nel pieno delle loro forze, è diventato un instancabile vigilante pronto a sventare qualsiasi crimine.

Deku è tuttavia sempre più stanco, con questo pesante fardello che sta per schiacciarlo. Midoriya si sta trascurando e pur di pattugliare le strade ha rinunciato persino a lavarsi e mangiare. Ciò lo ha però portato a essere messo alla stregua di un villain da parte dei civili.

Il look oscuro di Deku lo rende un eroe tetro e spaventoso. Sporco di sangue e fango, e in possesso di Quirk multipli quasi sempre attivi, Deku viene visto come un Nomu, o addirittura un sottoposto di All For One. Nelle ultime puntate di My Hero Academia Stagione 6 i ragazzi della Yuei dovranno salvare il loro compagno prima che venga totalmente risucchiato dall'oscurità.