My Hero Academia 6: due aspiranti eroine della Classe 1-B nell'artwork di Horikoshi

La violenta guerra attualmente in corso in My Hero Academia Stagione 6 ha infine chiamato in causa anche gli studenti della U.A. Highschool, a cui inizialmente era affidato un ruolo puramente di supporto. Ma gli aspiranti eroi dello Yuei sono in grado di partecipare a una così ardua battaglia?

Nei piani iniziali degli Heroes gli studenti dell'accademia U.A. dovevano solamente svolgere una funzione di supporto e mantenere alta la sicurezza per le strade della città mentre i professionisti prendevano d'assalto le basi operative del Fronte di Liberazione del Paranormale. Solamente pochi eletti avevano potuto prendere parte all'attacco iniziale, per poi tuttavia tornare indietro in seconda linea.

Il risveglio di Tomura Shigaraki e il richiamo di Gigantomachia ha però cambiato il piano in corso d'opera, costringendo gli Heroes a chiamare in causa anche gli studenti delle Classi 1-A e 1-B. Proprio a due eroine di quest'ultima sezione è dedicato il nuovo sketch originale del sensei Kohei Horikoshi.

Il geniale piano di Creatie in My Hero Academia 6x08 prevedeva che gli aspiranti eroi delle due sezioni dello Yuei collaborassero con i propri Quirk per fermare l'avanzata di Gigantomachia. L'operazione si è però rivelata un fallimento, con Machia che ha proseguito la sua corsa sfrenata.

Tra le più valorose della Classe 1-B ci sono Kinoko Komori e Setsuna Tokage. Conosciute con il nome da eroi di Shemage e Lizardy, le vediamo abbracciate nell'artwork condiviso dall'autore della serie manga. Vi lasciamo alle polemiche sulle animazioni di My Hero Academia 6.