My Hero Academia 6: l'easter egg di Chainsaw Man è stato modificato, perché?

La community è divisa. Da una parte il grande hype per il nuovo trailer rilasciato in occasione del Jump Festa 2022, dall'altra la delusione per quanto notato nella stessa clip. Nel teaser di My Hero Academia Stagione 6 è stato eliminato l'easter egg dedicato a Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto.

La seconda giornata del Jump Festa 2022 di Shueisha è stata segnata dalla presentazione del primo trailer ufficiale di My Hero Academia Stagione 6. Un teaser, che ha suscitato reazioni contrastanti nel fandom. Se da una parte la community è eccitata per quello che vedrà, ossia l'adattamento di una delle saghe più riuscite dell'opera, dall'altra è delusa per una "grave" mancanza. Nella clip, infatti, è stato notato che tra le fila dell'armata dei Pro Heroes manca proprio quell'eroe!

Come potete vedere nella comparazione pubblicata su Twitter dall'utente @Atsushi101X, nel manga, al fianco di Fatgum, è presente un Hero che è chiaramente l'omonimo protagonista di Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto, manga di successo di Shonen Jump. Nella versione animata, invece, questo personaggio è stato sostituito da uno simile.

Ma perchè l'easter egg a Chainsaw Man è stato cancellato? Per il manga, Kohei Horikoshi ha avuto il permesso esplicito dal collega Fujimoto per utilizzare il suo personaggio. Ciò non è stato tradotto per la serie anime, dato che in Giappone la legge sul copyright è molto severa. Inoltre, potrebbe esserci anche una ragione di marketing. My Hero Academia è un prodotto Studio Bones, mentre Chainsaw Man rientra nella prossima line-up di Studio MAPPA. Semplicemente, lo studio d'animazione di Boku no Hero Academia potrebbe aver scelto di non pubblicizzare un prodotto rivale.

Vi lasciamo al trailer di My Hero Academia 6 da cui è nata la questione, e a un cosplay di Camie Utsushimi.