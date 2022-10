My Hero Academia 6, l'eredità del male: le immagini della quarta puntata

Nella sesta stagione anime di My Hero Academia è esplosa la guerra tra eroi e villain. Storditi per l'improvviso assalto, gli uomini del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale stavano indiereggiando. L'avanzata degli Heroes sembra però bloccarsi nel corso della prossima puntata della serie.

In My Hero Academia 6x03 i Villain salutano uno dei loro generali. Hawks ha ucciso Twice, pericolo numero uno a causa del suo potentissimo Quirk. Nell prossimo episodio l'eroe alato dovrà però affrontare la sua nemesi, Dabi. Il criminale dalle fiamme azzurre ha bruciato quasi completamente le piume del No.2 e in My Hero Academia 6x04 è vicino a mettere fine alla sua vita.

La quarta puntata della sesta stagione tornerà a puntare i riflettori sull'Ospedale di Jaku, dove la squadra guidata da Endeavor sta cercando di catturare il dottor Garaki. Mentre il Flame Hero si occupa di numerosi Nomu di alto livello, alcuni suoi colleghi avanzano nel tentativo di correre in soccorso di Mirko, che da sola si era lanciata all'assalto del folle scienziato.

Mirko è gravemente ferita, ma viene individuata la chiave per poter battere gli High End Nomu. Le mostruose creazioni subiscono l'Eraser Quirk di Eraserhead. È il professor Aizawa l'unico a poter risolvere la situazione. Tuttavia, l'eredità del male è in procinto di risvegliarsi.