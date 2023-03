My Hero Academia 6: un eroe oscuro che ha bisogno di essere salvato

In seguito agli eventi di guerra, Deku è diventato un ottovolante emotivo. L'eredità di One For All pesa sulle sue spalle e per tenere al sicuro i suoi affetti ha deciso di prendere le distanze. Proprio questa decisione lo sta portando allo stremo delle forze. L'eroe protagonista di My Hero Academia sta per crollare.

Al termine dello scontro con Lady Nagant in My Hero Academia 6x21, l'ex eroina rivela una preziosa informazione. Il suo compito era quello di portare Deku alla villa della Foresta Haibori, dove ad attenderli ci sarebbe stato All For One. Senza un attimo di esitazione e con i top heroes alle sue spalle, Deku si dirige nel luogo dell'incontro, dove però ad attenderlo c'è solamente una imboscata organizzata da All For One.

L'episodio prosegue con i top tre heroes che si interrogano sul rivelare a tutto il mondo il segreto su One For All e con Midoriya che, dopo aver sconfitto un altro sicario, decide di lasciarsi alle spalle anche All Might. Deku è però ormai irriconoscibile, ricoperto di sangue, ferite e fango, e considerato dalla popolazione quasi alla stregua di un villain sotto il comando di All For One. Le Vestigia capiscono i sentimenti di Deku e il secondo possessore rivela che a salvarlo possono essere solo i suoi amici.

L'attenzione si sposta proprio sugli studenti della Classe 1-A dello Yuei, i quali riescono a convincere il preside Nezu a convocare Endeavor, ex studente dell'accademia. Dal Flame Hero i ragazzi riescono a ottenere un GPS con la posizione di Deku.

Qualche momento dopo, Midoriya viene avvicinato da un terzo sicario, Dictator, il quale combatte sfruttando dei civili come delle marionette. Esausto, Deku non sa come reagire e soccombe alla situazione. Fortunatamente, i suoi amici intervengono per salvarlo. Dictator viene catturato, ma Deku non vuole tornare indietro. Ecco un trailer PV per gli ultimi episodi di My Hero Academia 6.