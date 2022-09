My Hero Academia 6: gli eroi tornano sul piccolo schermo nel trailer nuovo di zecca

La sesta stagione di My Hero Academia è promessa al debutto nella stagione autunnale, ovvero ad ottobre nel Sol Levante. Fortunatamente l'anime arriverà anche in Italia grazie a Crunchyroll nello stesso periodo che sta proseguendo nella distribuzione dell'adattamento televisivo del manga di Kohei Horikoshi anche al di fuori del Giappone.

Di norma Studio BONES realizzava un primo episodio riempitivo ma questa volta, tuttavia, le tradizioni non sono state rispettate visto che la trama proseguirà subito da dove eravamo rimasti. L'appuntamento con l'episodio 1, ad ogni modo, è previsto al debutto su Crunchyroll il prossimo 1 ottobre con la consueta programmazione in simulcast settimanale.

A tal proposito, con l'avvicinarsi della messa in onda, TOHO ha rilasciato un nuovo trailer promozionale di My Hero Academia 6, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, in cui vediamo l'assalto degli eroi nei confronti dei villain. Non mancano, inoltre, estratti di scene d'azione che promettono un comparto tecnico dinamico e avvincente in termini di animazione. Sempre nei pochi secondi della clip, infine, potete anche scorgere un piccolo assaggio del brano d'apertura delle nuove puntate.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo nuovo filmato, che aspettative avete per la stagione in dirittura d'arrivo? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.