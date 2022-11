My Hero Academia 6, Fat Gum in pericolo: l'incontro ravvicinato con il sedere di Mt. Lady

In My Hero Academia Stagione 6 non c'è quasi più spazio per i toni scanzonati a cui la serie ci aveva abituato. Il conflitto tra eroi e villain sta impegnando i due fronti in una guerra spaventosa che ha già mietuto diverse vittime. Tuttavia, è nel bel mezzo della battaglia che accade una delle scene che maggiormente ha suscitato l'ilarità dei fan.

I lettori della serie manga creata da Kohei Horikoshi aspettavano l'adattamento di quella scena da diverso tempo, e la quinta puntata della sesta stagione di My Hero Academia ha finalmente coronato questo sogno. Ecco il meme del "Sedere in arrivo"!

Mentre gli Heroes fanno irruzione nella residenza montana di Gunga, Geten scatena uno dei suoi poderosi attacchi di ghiaccio. Per via del gelo, Mount Lady finisce per scivolare e cadere all'indietro. Sotto di lei, un povero Fat Gum è costretto a fuggire per evitare di essere schiacciato dall'eroina gigante all'urlo di "sedere in arrivo". Questa scenette, che accade nel capitolo 271 della serie manga, è conosciuta dal web come il meme del booty incoming e finalmente è stata adattata anche dall'anime.

L'apprezzamento per questa scena da parte dei fan è talmente elevato che Studio BONES ha riciclato l'accaduto per ben due volte, mettendone in scena una replica in My Hero Academia 6x06. Inoltre, rispetto alla versione originale il meme è stato arricchito con un'inquadratura aggiuntiva sul fondoschiena dell'eroina. E voi, ricordavate questa bellissima disgrazia accaduta a Fat Gum?