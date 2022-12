My Hero Academia 6: quanto è forte attualmente Tomura Shigaraki?

La società degli eroi di My Hero Academia sta affrontando la sua più grande crisi. La sesta stagione dell'adattamento anime ha messo gli Heroes di fronte a una guerra su vasta scala contro il Fronte di Liberazione del Paranormale. La minaccia più imponente è quella dettata da Tomura Shigaraki: quanto è forte attualmente?

Accompagnato da alcuni dei migliori eroi professionisti, Endeavor si è lanciato all'attacco dell'Ospedale di Jaku, luogo in cui, secondo le informazioni ottenute da Hawks, il dottor Garaki stava compiendo terribili esperimenti sul corpo di Shigaraki. L'obiettivo del Numero Uno era dunque quello di impedire che lo scienziato pazzo riuscisse a trasmettere il Quirk: All For One a Tomura.

Il gioco di squadra tra Mirko, Eraserhead, Crust, Present Mic e altri sembrava aver portato la missione a compimento. Il processo era stato fermato a circa il 70%, ma sfortunatamente Tomura Shigaraki è ugualmente riuscito a tornare in vita. In My Hero Academia 6x05 il risveglio del Villain causa morte e distruzione per centinaia di chilometri. In un solo attimo tutto ciò che era nei suei pressi è stato polverizzato dal propagarsi del Decadimento. Il ragazzo è ora una macchina da guerra.

Oltre all'evoluzione del Decay, Shigaraki è entrato in possesso di altri straordinari poteri. Egli è infatti riuscito a sopravvivere alle fiamme ardenti di Endeavor grazie all'autorigenerazione e a scovare il luogo in cui si trovava Deku grazie al Quirk Search dell'ex eroina Ragdoll. Ma quanto è forte attualmente Tomura Shigaraki?

Shigaraki non è ancora pieno padrone delle sue capacità, in quanto è sveglio solamente da pochi minuti. Tuttavia egli ha già raggiunto un livello altissimo, superiore a quello di quasi tutti gli Heroes presenti sul campo di battaglia e la morte di Crust in My Hero Academia 6x06 è una conferma di ciò.

Attualmente, nemmeno Endeavor riuscirebbe a sopravvivere in uno scontro frontale uno contro uno e difatti il Numero Uno combatte al fianco di numerosi eroi, tra i quali Eraserhead, che cancella i Quirk di Shigaraki. L'unico che parrebbe eguagliare il livello di Tomura è Deku, che però non ha ancora liberato il pieno potenziale di One For All. Dunque, al momento nessuno degli eroi di My Hero Academia può sopravvivere in uno scontro uno contro uno con Shigaraki.