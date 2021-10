My Hero Academia 6: Horikoshi stuzzica i fan sul ritorno di uno degli Hero più amati

Nonostante la quinta stagione sia giunta al termine solamente da poche settimane, i fan già non vedono l'ora che la Stagione 6 di My Hero Academia faccia il suo debutto. Come suggerito dall'autore Kohei Horikoshi, nel prossimo appuntamento con la serie animata tornerà una delle eroine più forti e apprezzate dal pubblico. Di chi si tratta?

Con Tomura Shigaraki che ha infine sconfitto Ri-Destro e fondato il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, la Stagione 5 si è chiusa lasciando gli spettatori con l'acquolina alla bocca. Come si evince dal trailer di My Hero Academia 6, prossimamente la società degli eroi dovrà affrontare la più grande minaccia di sempre. Nel corso della guerra tra Pro Heroes e Villain, torneranno in scena numerosi personaggi. Come suggerito da Kohei Horikoshi, però, ad attirare su di sé le luci sarà un'eroina in particolare.

Nei commenti del più recente numero della rivista giapponese Weekly Shonen Jump, l'autore di My Hero Academia si è detto felice per gli ottimi numeri fatti registrare dalla Stagione 5 della serie anime e dal terzo lungometraggio, che debutterà a novembre in Italia. Inoltre, Horikoshi è entusiasta anche per l'annuncio della Stagione 6, serie che vedrà l'eroina coniglio Mirko al centro della scena.

Già apparsa nelle fasi iniziali di My Hero Academia 5, dove intervenne per salvare Endeavor e Hawks dall'attacco di Dabi, Mirko a quanto pare avrà un ruolo centrale nei prossimi eventi. E voi, siete entusiasti di rivederla in azione? Vi lasciamo infine a una foto leak su My Hero Academia Stagione 6.