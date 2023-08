My Hero Academia 6 e l'importanza del monologo di Ochako Uraraka

Il discorso di Uraraka nella sesta stagione di My Hero Academia apre una profonda questione ideologica. La serie anime ha sempre trattato argomenti di grande importanza e per questo motivo può riuscire ad affrontare con serietà anche temi di questo calibro.

Già precedentemente abbiamo visto questa stagione affrontare dei temi ampi e profondi, My Hero Academia 6 affronta i traumi generazionali e come questi siano indelebili nelle proprie menti.

MHA non è solo un anime sui supereroi e non li tratta in modo assolutamente convenzionale: spesso le opere sugli eroi li colloca su piedistalli, come se fossero delle divinità pari a quelle dell'Olimpo, ma Ochaco Uraraka sfida questa nozione.

Attraverso il suo appassionato monologo umanizza i supereroi e ricorda al pubblico che queste figure iconiche, che affrontano numerosi rischi per salvare il proprio pubblico, in realtà sono persone con i propri bisogni e le proprie vulnerabilità.

La connessione di Uraraka con Deku è fondamentale per il potere e l'emozione non solo del suo discorso ma di My Hero Academia in generale. Sono il suo profondo amore e la sua preoccupazione per lui che la spingono a incarnare le sue capacità di leadership, a trovare la sua voce e a parlare apertamente. Le sue parole sono un grido di battaglia, non per la violenza o la vendetta, ma per la compassione e l’empatia.

Quando Uraraka ordina ai rifugiati di guardare Deku, la sua risonanza va ben oltre le sue parole. È un appello a osservare l'umanità di Deku e la sua lotta interiore, metafora per la battaglia più ampia che lui, i suoi amici e tutti gli eroi stanno per affrontare.

Ciò che Ochaco chiede in quel momento è che i rifugiati guardino oltre i costumi e le maschere dei supereroi e che li guardino come esseri umani e cittadini. In un'epoca in cui il giudizio personale domina la società, le parole di Uraraka ricordano che dovrebbero prevalere la comprensione, l'empatia e la compassione.

Il finale di stagione di My Hero Academia riaccende i sorrisi di un popolo che non riusciva più a trovare affidamento negli eroi.