My Hero Academia 6: l'introduzione del nuovo Deku è stata rovinata?

My Hero Academia 6 sta per avventurarsi nel secondo cour della stagione, una parte che si preannuncia particolarmente complessa per il protagonista nonché cruciale per comprendere meglio lo stato d'animo del nostro eroe. Proprio quella scena, tuttavia, sembra che studio BONES non sia riuscita a trasporla al meglio.

L'introduzione di Dark Deku, una versione che sintetizza lo stress psicologico del personaggio aggravato dall'ultima battaglia contro i villain, ha dato il via alla saga dell'eroe oscuro, un arco narrativo cruciale per comprendere meglio come si evolverà la caratterizzazione del protagonista.

Nonostante l'alone di epicità che si cela nei confronti di questa versione di Midoriya, la scena di questa apparizione non avrebbe convinto del tutto la community. Secondo qualcuno, infatti, Studio BONES avrebbe potuto optare per una scelta di design migliore per valorizzare il suo stato d'animo proprio come avviene nella opening. Nel brano d'apertura, in effetti, notiamo Dark Deku apparire in uno sfondo cupo e grigio, in netto contrasto con il cielo azzurro dell'episodio.

Si tratta comunque solo e soltanto di una scelta di design, in realtà anche coerente con la visione dell'autore nel manga, che non ha compromesso e non comprometterà il futuro della saga, tuttavia voi cosa che ne pensate di questa riflessione? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.