My Hero Academia 6, Lady Nagant mostra le sue armi in questo cosplay

La prossima stagione di My Hero Academia adatterà la storia dell'arco narrativo della guerra tra eroi e villain, che vedrà le forze del bene e del male scontrarsi nella più grande battaglia fino ad oggi. Uno dei personaggi preferiti dai fan è il cecchino conosciuto come Lady Nagant, introdotto proprio nei recenti capitoli del manga.

Per quanto riguarda Lady Nagant, non è stato confermato se farà parte della sesta stagione di My Hero Academia. I fan sono comunque sul bordo delle loro sedie in attesa di vedere la battaglia al cardiopalma tra il cecchino e l'attuale detentore del potere di One For All, Deku.

Lady Nagant ha una storia travagliata: introdotta in My Hero Academia 311, è passata dall'essere un'eroina a una villain a causa delle sanguinose missioni in cui la Commissione di Pubblica Sicurezza l'avrebbe mandata durante la sua carriera da combattente del crimine. Incapace di gestire la quantità di sangue sulle sue mani, Nagant decide di uccidere il presidente della Commissione, il che le fa fare direttamente in prigione.

Quando All For One fugge dal Tartaro, libera anche Lady Nagant, che unisce le forze al potente criminale e le viene affidato il compito di catturare Izuku, ma nella loro battaglia, inizia a rendersi conto che il percorso che la sua vita ha preso non è quello che sperava.

La Cosplayer Jara Barrett ha condiviso su Twitter questa nuova interpretazione del villain di My Hero Academia, che non è ancora apparso nella serie televisiva, ma che ha comunque rubato il cuore di tantissimi fan del manga. Trovate il post in calce alla notizia.

L'arco narrativo della guerra è una storyline abbastanza ampia che potrebbe richiedere un'intera stagione della serie anime per essere coperta, anche se Lady Nagant fa un'apparizione subito dopo la storyline, rendendo possibile un esordio nel finale della sesta stagione.

Anche se alla fine ha perso la sua battaglia contro Deku, sembra che potrebbe tornare ad apparire nel futuro del franchise, questa volta dalla parte degli eroi professionisti e aspiranti tali della società degli eroi nella loro lotta contro All For One e Shigaraki.

Non si sa ancora quando uscirà la sesta stagione di My Hero Academia ma siamo tutti in trepida attesa dell'annuncio. Intanto vi lasciamo con questo cosplay a tema My Hero Academia di Dabi al femminile. Cosa ne pensate di quest'ultima versione di Lady Nagant? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti.