My Hero Academia 6: nuova locandina ufficiale con gli eroi a raccolta

Il 2022 è l'anno nel quale è previsto il debutto di My Hero Academia 6, la nuova stagione dell'adattamento anime del manga di Kohei Horikoshi che si preannuncia particolarmente avvincente. Studio BONES ha già però iniziato a stuzzicare la fantasia degli spettatori con un nuovo poster ufficiale.

Qualche giorno fa la rivista Weekly Shonen Jump aveva preannunciato una sorpresa per i fan dell'anime, ovvero l'uscita della nuova Key Visual di My Hero Academia 6, promessa che lo staff ha effettivamente mantenuto rilasciandola nelle scorse ore in rete.

Puntuale alle 9, infatti, è trapelata la locandina promozionale per la sesta stagione che mostra alcuni dei principali Hero a rapporto e pronti a fronteggiare insieme la terribile minaccia dei villain. Il poster, inoltre, ribadisce nuovamente la data d'uscita dei nuovi episodi previsti al debutto nella stagione autunnale. Ricordiamo, inoltre, che alla fine del mese è atteso anche l'Anime Japan 2022, uno degli eventi più importanti dell'animazione giapponese e che ospiterà un intero panel dedicato a My Hero Academia. Pertanto, dunque, è presumibile pensare l'uscita del primo trailer in occasione della manifestazione del 26 marzo.

E voi, invece, che aspettative avete per la nuova stagione di My Hero Academia 6? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.