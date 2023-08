My Hero Academia 6 non è un anime sui supereroi ma dà voce ai traumi

La stagione 6 di My Hero Academia fa molto di più che offrire ai fan una narrazione emozionante e battaglie emozionanti; esplora il tema profondo della guarigione del trauma generazionale. MHA una serie sul bene contro il male, dall'animazione sbalorditiva e con degli scontri al cardiopalma.

Endeavour è noto per la sua implacabile ambizione. La sua ossessione e la fama di supremazia lo hanno portato a organizzare un matrimonio con Rei solo per dare alla luce un bambino con il quirk perfetta.

Nella sesta stagione di My Hero Academia , il villain Dabi rivela di essere il figlio creduto morto Toya Todoroki. Questo colpo di scena funge da inquietante testimonianza dei peccati di Endeavor. La trasformazione di Toya nel vendicativo e insensibile Dabi simboleggia il suo trauma irrisolto.

La guarigione della famiglia Todoroki è stato un processo lento e complesso e il catalizzatore è stata la realizzazione e l'ammissione di Endeavor delle sue malefatte e il suo genuino intento di espiarle: sa che il passato non può essere annullato, eppure cerca di riparare le ferite che ha inflitto, sia sollecito che emotivamente. Nella sesta stagione, tutto si risolve quando la famiglia Todoroki deve mettere da parte tutti i suoi traumi per affrontare la più grande minaccia della famiglia: Toya .

Allo stesso modo, le diverse vite di Deku e Shigaraki si congiungono nelle loro esperienze mentre uno segue un percorso d'amore e l'altro di odio. Deku, nato senza unicità in un mondo in cui i superpoteri inferiori il valore, ha risolto facilmente il proprio problema. Il viaggio di Izuku è ulteriormente arricchito dagli amici della UA, come Iida, Uraraka e Todoroki. Il suo mentore, All Might, gli insegna cosa significa essere un eroe ed è sempre pronto a proteggerlo.

La storia di Shigaraki è una storia di traumi e distruzione finale. Il disastroso quirk che fa decadere tutto ciò che tocca, si manifesta dopo anni di abusi da parte di suo padre. Il trauma di Shigaraki lo porta a uccidere tutta la sua famiglia. Tomura non aveva nulla da perdere quando All for One lo ha condizionato a credere che il mondo sia più oscuro di quanto non sia in realtà. Con questa dualità, My Hero Academia mostra cosa succede quando i genitori amano e sostengono i propri figli per quello che sono e cosa succede quando non lo fanno.

All For One e One For All non sono solo due potenti quirk all'interno di My Hero Academia, ma sono anche incarnazioni filosofiche dei temi profondi della serie. One For All è un faro di speranza, saggezza e forza che viene tramandato da un successore all'altro, nata dalla collaborazione e l'altruismo con l'obiettivo di rendere il mondo un posto migliore.

Al contrario, All For One è un cattivo oscuro e potente caratterizzato da manipolazione, dominio e totale disprezzo per l'umanità. La sua influenza su Shigaraki, che trasforma in arma più che persona, esemplifica questa filosofia contorta.