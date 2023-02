My Hero Academia 6, il One For All di Deku è finalmente completo: le Vestigia riunite

Il One For All non è più lo stesso potere che Deku ricevette da All Might. Il più forte tra i Quirk ha subito una rapida evoluzione negli ultimi episodi dell'anime, con Midoriya che è riuscito a guadagnarsi la fiducia dei suoi otto predecessori. In My Hero Academia Stagione 6 il One For All è finalmente completo.

La serie animata di My Hero Academia si è finalmente strada fino all'Atto Finale della storia scritta da Kohei Horikoshi. La guerra contro i Villain ha radicalmente cambiato la Hero Society, la cui unica speranza risiede ora in Izuku Midoriya, l'ultimo erede di One For All.

Ora che Tomura Shigaraki ha ottenuto i poteri di All For One e che il Simbolo della Paura è fuggito dal Tartarus, la Hero Society è sprofondata nelle tenebre. Endeavor, Hawks e gli altri Pro Heroes nulla hanno potuto nel corso della guerra culminata con la vittoria dei villain. Sarà Deku a farsi carico della situazione.

Già nel corso dell'allenamento congiunto tra le Classi 1-A e 1-B dello Yuei Deku aveva intuito che il suo One For All nascondeva altre Unicità oltre una straordinaria potenza. Il primo potere a manifestarsi in lui è stato Frusta Nera, il Quirk che possedeva la quinta vestigia Daigoro Banjo. Più tardi, uno dopo l'altro, Deku ha ricevuto anche il Galleggiamento di Nana Shimura e il Danger Sense della quarta vestigia.

Tuttavia, grazie alla mediazione del primo possessore, fratello di All For One, è solamente in My Hero Academia 6x20 che Izuku riceve la fiducia della seconda e terza vestigia. In attesa di scoprire quali poteri forniranno a Midoriya, ecco un artwork di My Hero Academia che celebra Lady Nagant.