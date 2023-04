My Hero Academia 6: il One For All protagonista della cover dell'edizione home video

La sesta stagione di My Hero Academia ha portato molti cambiamenti per l’intera Hero Society. Per reagire alle conseguenze della guerra contro i Villains, tutti gli eroi dovranno unirsi e far fronte comune, come una manifestazione dell’One For All rappresentato dal Quirk ereditato da Midoriya, e onorato nell’illustrazione per l’edizione home video.

Prima del gran finale di stagione, Deku ha intrapreso un percorso paragonabile a quello di un Vigilante, affrontando pericoli e minacce da solo. Il protagonista ha infatti compreso quanto sia All Might che i suoi compagni rischino a rimanergli vicino. Tuttavia, sono stati proprio gli studenti della 1-A, primo fra tutti Bakugo, a tornare al fianco dell’amico sul campo di battaglia, e a fargli comprendere di non essere destinato a combattere i Villains da solo.

Oltre a questa consapevolezza, Deku ha ora dalla sua parte i precedenti possessori dell’One For All, pronti a guidarlo e a dargli consigli sul come sfruttare al meglio i loro rispettivi Quirk. La centralità del rapporto instaurato con loro è stata immortalata nella nuova cover dell’edizione home video della sesta stagione, come potete vedere dal post riportato in fondo alla pagina.

Rappresentato al centro, Deku appare deciso ad usare la potenza dell’One For All contro qualsiasi nemico, Tomura Shigaraki probabilmente, mentre alle sue spalle si notano i nove possessori del Quirk, escluso Toshinori Yagi. Diteci cosa ne pensate con un commento qui sotto. Prima di salutarci ricordiamo che il finale di stagione contiene una scena inedita, mai apparsa nel manga di Horikoshi, e vi lasciamo ad un bel cosplay dell’eroina Momo Yaoyorozu.