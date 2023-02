My Hero Academia 6, è tutto pronto per l'ingresso di Lady Nagant: la preview con lei

La battaglia è finita, la guerra è cominciata: eroi contro villain ancora una volta contro, e stavolta ancora più di prima. Con All for One che ormai ha preso le redini del sottobosco criminale che permea il Giappone, le cose per i protagonisti di My Hero Academia si fanno sempre più dure e pressanti.

L'evasione di massa da Tartarus e da altre prigioni di sicurezza, dove erano stati incarcerati alcuni dei villain più temibili, ha portato il caos nella società. Ora Deku deve imparare a usare il One for All sotto ogni suo aspetto e per questo ha deciso di dare vita a una nuova saga nell'anime di My Hero Academia. La stagione 6 infatti si sta concentrando su un nuovo arco narrativo, dove il protagonista è da solo e ha uno sguardo che non gli è mai stato visto prima in volto.

La saga di Dark Deku ha avuto inizio, con il vigilante che si è trovato subito a dover affrontare una vecchia conoscenza, Muscular. Tuttavia questo è soltanto il primo villain di una lunga serie. Il trailer di My Hero Academia 6x20 vede All Might guidare la sua auto per seguire Deku, mentre invece il giovane eroe deve fare i conti con un altro criminale. Mentre si vedono nel video in basso i volti anche del secondo e del terzo possessore del One for All, fa la sua comparsa la temibile Lady Nagant, per la prima volta in veste di avversaria nell'anime. La donna è su un edificio, affiancata da un altro personaggio rimasto in disparte e nell'ombra. Il fucile è puntato, cosa farà adesso il protagonista di My Hero Academia 6?