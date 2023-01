My Hero Academia 6: il punto di svolta nella carriera da eroe di Ochaco Uraraka

La guerra cominciata in My Hero Academia 6 è culminata con il Fronte di Liberazione del Paranormale che è riuscito nel destabilizzare le fondamenta della Hero Society. Questa tragica situazione ha portato a due reazioni contrarie. Alcuni eroi professionisti hanno deciso di dimettersi, mentre altri sono ancora più convinti delle loro azioni.

Il primo episodio del secondo cour di My Hero Academia mostra gli effetti della guerra. La corsa sfrenata di Gigantomachia, l'ondata di distruzione di Gigantomachia e l'assalto dei Near High End Nomu unita all'esercito del Fronte hanno provocato ingenti danni. Morti e feriti tra le fila degli heroes non si contano nemmeno, ma quel che è peggio è che è stata la popolazione di innocenti a rimetterci maggiormente.

Le città giapponesi sono state devastate, gettate nel caos della violenta battaglia tra Heroes e Villain. D'altronde l'incidente è accaduto troppo rapidamente e nonostante le operazioni di messa in sicurezza dei civili la situazione è sfuggita dalle mani degli eroi professionisti, che mai avrebbero pensato a una simile guerriglia.

Ochaco Uraraka sta contribuendo attivamente a rimettere in sicurezza la città, a salvare gli innocenti feriti e a rimuovere le macerie disseminate per le strade. È vivendo gli orrori del post battaglia che la concezione dell'aspirante eroina Uravity cambia totalmente.

Uraraka rivelò di voler diventare un'eroina solo per guadagnare dei soldi per la propria famiglia, ma la guerra contro i villain ha mutato la sua percezione, ora molto più simile a quella di Midoriya. Impegnata nelle operazioni di salvataggio, la studentessa del Liceo Yuei è decisa nel diventare un'eroina in grado di soccorrere gli innocenti e di far tornare il sorriso nella popolazione giapponese devastata dalla guerra. Tuttavia, la nuova opening di My Hero Academia 6 anticipa tempi oscuri. Come reagirà Uravity a questa atroce situazione?