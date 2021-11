My Hero Academia 6, quando uscirà la sesta stagione? Le ipotesi

La stagione 5 di My Hero Academia è stato uno degli anime più visti dell'estate. Il ciclo di episodi da poco conclusosi ha lanciato protagonisti e antagonisti dell'anime in una nuova dimensione e ha preparato il campo di battaglia per la loro prossima guerra. Questa verrà narrata in My Hero Academia stagione 6, ora in produzione.

Dopo i primi leak e l'annuncio, in contemporanea con la chiusura della stagione 5, Studio BONES ha diramato il trailer di My Hero Academia 6. Eroi e villain saranno coinvolti nella nuova lotta che però non ha ancora una data. Finora le informazioni rivelate non anticipano neanche una finestra d'uscita ben precisa. Pertanto, quando uscirà My Hero Academia 6? Proviamo a ipotizzarlo basandoci sull'andamento delle scorse stagioni.

Escluse le prime due stagioni che hanno seguito un iter un po' differente, le ultime stagioni di My Hero Academia sono cominciate all'incirca un anno dopo la fine della precedente. Considerata quindi la conclusione della stagione 5 a fine settembre 2021, è possibile che My Hero Academia 6 esordisca a ottobre 2022 in Giappone. Con circa 24 episodi complessivi, come successo per le stagioni precedenti, ciò vuol dire che avremo un anime a cavallo tra 2022 e 2023 e che continuerà fino a marzo dell'anno successivo.